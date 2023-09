Data center | ne nascerà uno nel cuore di una montagna in Trentino

(Di venerdì 22 settembre 2023) Finanziato con oltre 50 milioni di euro del Pnrr, ilmine sarà ricavato nella miniera dell’azienda Tassullo, finora usata per conservare mele e spumante. Ma perfetta anche per proteggere i dati

Eccezionale collegamento ultraveloce fra due data center distanti fra loro più di mille chilometri realizzato in soli 9,5 millisecondi . Per la ...

Questa mattina è stata costituita in Rettorato a Trento la SRL TrentinoMine che gestirà le attività previste dal progetto di realizzazione di un"green" nella miniera dell'azienda ...

Nuovo passo avanti nel progetto Trentino Data Mine (Tdm), l’infrastruttura finanziata dal Pnrr per la creazione e il successivo sviluppo di un polo strategico di innovazione in valle ...(ANSA) - TRENTO, 22 SET - Prende forma il progetto "Trentino Data Mine", per la creazione e lo sviluppo di un polo strategico di innovazione in valle di Non. È stata infatti costituita la realtà che g ...