Daniil Medvedev costruisce il tennista perfetto | scelte sorprendenti!

(Di venerdì 22 settembre 2023) Intervistato da ATPTour.com il numero 3 al mondo ha risposto alle domande segnalando il miglior giocatore a seconda di ogni caratteristica E’ l’unico che sul cemento può tenere il passo dei due mostri Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, ma anche sulle altre superfici ha raggiunto grandissimi risultati, per certi versi inaspettati. Il 2023 diQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tutti pronti per la Finale domenica 10 settembre, alle ore 22.00 italiane, tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz in questi US Open 2023 ? No, non sarà ...

Tutti pronti per la finale domenica 10 settembre, alle ore 22.00 italiane, tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz in questi US Open 2023 ? No, non sarà ...

Soddisfatto, ma non certo sazio. Daniil Medvedev è riuscito a cancellare le delusioni delle ultime due partite disputate contro Carlos Alcaraz (n.1 ...

Sembrava tutto pronto per una ripetizione della fantastica finale di Cincinnati nella quale Novak Djokovic aveva battuto Carlos Alcaraz al tie-break ...

Sembrava tutto pronto per una ripetizione della fantastica finale di Cincinnati nella quale Novak Djokovic aveva battuto Carlos Alcaraz al tie-break ...

Una sconfitta per Daniil Medvedev nella Finale degli US Open 2023 . Il russo si è dovuto inchinare alla classe di Novak Djokovic, che si è imposto ...

Breviè sicuramente uno dei migliori tennisti degli ultimi anni. Il russo ha disputato cinque finali slam negli ultimi 4 anni, tutte sul cemento (due in Australia e tre a New York), ...... la 'Road to Turin' è ancora aperta, ma Sinner è ottimamente piazzato al quarto posto della classifica, e presto potrebbe raggiungere Novak Djokovic, Carlos Alcaraz egià ...

Daniil Medvedev costruisce il tennista perfetto: le sue scelte Tennis World Italia

Novak Djokovic batte Daniil Medvedev in tre set nella finale degli ... Eurosport IT

Il 2023 di Daniil Medvedev non può non essere positivo: il russo ha conquistato cinque titoli Atp nei primi nove mesi tra cui i Master 1000 di Miami e Roma, oltre alle finali di Indian Wells e Us Open ...La moglie del campione serbo ha rilasciato un'intervista su Tik Tok con il giornalista americano Graham Bensinger e ha svelato diversi retroscena ...