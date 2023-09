Dalla Giurisprudenza Romana ai Giorni Nostri | Una Breve Rassegna Storica Lucio Motta

... 57 anni, laureata in. Vice Questore della Polizia di Stato. E' entrata in Polizia ...] Attualità Savona Savona, decisiGiunta i correttivi sulle pedonalizzazioni Posted on 21 ...Alcune riprese trapelate dai centri, pubblicaterete Mai più lager - no ai cpr , mostrano ... "Laha più volte segnalato un allarme di costituzionalità", dice l'avvocato. La vita ...

Giurisprudenza | Una giornata in ricordo della "maestra della ... Unife

Resta (ancora) irrisolta la questione della decorrenza della ... NT+ Diritto

Dopo circa 40 anni dalla denuncia di Cafarelli, Foggia, per la particolare violenza della sua mafia, diventò un caso nazionale. Ciò nonostante, la Commissione parlamentare antimafia nel 2017 constatò ...La Cassazione ha allargato il repêchage alle posizioni di prossima liberazione. Spetta al datore l'onere di dimostrare la mancata possibilità di ricollocazione ...