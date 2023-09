Dagli Stati Uniti nuovi aiuti militari da 325 milioni di dollari a Kyjiv

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nella notte si è svolto alla Casa Bianca l’incontro tra il presidente americano Joe Biden e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. E il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all’Ucraina per 325di, finanziato con fondi già destinati al sostegno all’esercito ucraino, oltre che la consegna di carri armati Abrams a partire dalla prossima settimana. Per il momento invece non è prevista la fornitura del sistema missilistico tattico dell’esercito, noto come Atacms. «L’Ucraina è un partner molto importante per gli», ha detto Biden. «Insieme ai nostri alleati del G7, stiamo formalizzando il nostro impegno a sostegno della sicurezza ucraina nel lungo termine: vogliamo una pace giusta e duratura, che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale del Paese». Poco ...