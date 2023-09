Dagli Stati Uniti nuove armi da 325 milioni di dollari a Kiev

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Come anticipato dai media Usa, il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto diall’Ucraina per 325di. “La resilienza, il coraggio e la determinazione dell’Ucraina hanno ispirato il mondo e galvanizzato gli sforzi statunitensi e globali per aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro”, si legge in una nota del segretario di Stato Antony Blinken Giovedì durante il suo viaggio negliil presidente ucraino Volodymyr Zelensky è andato alla Casa Bianca, dove è stato accolto dal presidente statunitense Joe Biden e dalla first lady Jill. Al termine dell’incontro Biden ha annunciato che gliforniranno nuovi aiuti militari ...