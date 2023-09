Dagli avvertimenti di Meloni alla canzone della Regione Piemonte | i video per fermare i migranti Pape Diaw | “Illusorio | ecco perché partono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Non venite, sarete trattenuti e rimpatriati”. Ci ha provato anche così, Giorgia, ad affrontare il problema degli sbarchi di, ormai 133mila da inizio anno e più di 160mila da quando il suo governo è in carica. Con unin cui si rivolge direttamente a loro: “Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umanivi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che non sono attrezzate e, in ogni caso, se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati”. Ed è forse l’iniziativapremier ad aver restituito alle cronache un’iniziativaoggi guidata dal centrodestra. Unmusicale che affidanota band senegalese Masse 36 il compito di mettere in ...