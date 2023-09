Da Prada a Gucci | diventano protagoniste dei look più affascinanti della primavera estate 2024

(Di venerdì 22 settembre 2023) GUARDA LE FOTO Le tendenze modadalle sfilate La Milano Fashion Weekè ancora in pieno svolgimento, ma ha già prodotto un sacco di input su quelle che saranno le tendenze più fortibella stagione per il prossimo anno. Tra un mood iper sobrio e collezioni più spettacolari, le frange spiccano come dettaglio décor rinnovato che riesce a fare da fil rouge proprio per la capacità di trasformarsi ogni volta e di non essere mai banale. Un trend che si era già fatto notare anche nelle passate Fashion Week, per esempio a New York da Khaite e a Londra da Burberry. Ciò che salta subito agli occhi sono le infinite possibilità di ...

Scoperta appena 14enne, Daria ha attirato ben presto l'attenzione di, per cui ha posato e ... Il ritorno di Daria a 40 anni: trae Philo Poco dopo l'incarico per Equipment ha deciso, ancora ......Moda milanese dedicata alle collezioni per la Primavera Estate 24 si è aperta con Max Mara e...quello stile allo stesso tempo erotico e sofisticato nato con le collezioni di Tom Ford per...

Non solo Gucci e Prada: tra i brand più acquistati al Mondo 7 su 10 ... Proiezioni di borsa

Milano Fashion Week giorno 2: sfilata Prada, Tom Ford Io Donna

La Milano Fashion Week primavera estate 2024 è ancora in pieno svolgimento, ma ha già prodotto un sacco di input su quelle che saranno le tendenze più forti della bella stagione per il prossimo anno.“Gucci è l’occasione per innamorarmi della moda, ancora“. Oggi segna una pietra miliare nella carriera di Sabato De Sarno, recentemente nominato direttore creativo del colosso della moda Gucci. In occ ...