Da «pilastro postcomunista» a «l’uomo che salvò l’Italia dal default» | la morte di Giorgio Napolitano vista sui giornali esteri

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ha fatto il giro del mondo in pochi minuti la notizia delladi, scomparso oggi all’età di 98 anni. E ogni giornale l’ha voluto ricordare a suo modo. Il New York Times lo definisce il «italiano», che ha contribuito a stabilizzare il Paese «in un momento critico per le fortune del». Il riferimento, spiega ilsta americano Robert McFadden, è al «trasferimento del potere da un primo ministro segnato dallo scandalo come Silvio Berlusconi a un economista poco conosciuto durante la crisi del debito del 2011», ossia Mario Monti. Più o meno sulla stessa linea si muove anche Reuters, che ricordafin dal titolo dell’articolo come «il presidente che...

New York Times World, il profilo twitter del Nyt che si occupa del notiziario globale inquadra il suo ruolo come quello di un salvatore del Paese e "italiano": "Giorgio ...Il New York Times lo definisce il "italiano", che ha contribuito a stabilizzare il Paese "in un momento critico per le fortune dell'Italia". Il riferimento, spiega il ...

Da «pilastro postcomunista» a «l'uomo che salvò l'Italia dal default ... Open

Napolitano, notizia scomparsa fa il giro del mondo in pochi minuti www.ildomanid'italia.eu

il profilo twitter del Nyt che si occupa del notiziario globale inquadra il suo ruolo come quello di un salvatore del Paese e "pilastro postcomunista italiano": "Giorgio Napolitano, il presidente più ...«È morto a 98 anni Giorgio Napolitano, pilastro postcomunista italiano». Così il New York Times sulla scomparsa del presidente emerito della Repubblica italiana. «Ha servito per 38 anni in Parlamento ...