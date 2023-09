Da Mattarella a Meloni e Draghi | le reazioni alla morte di Napolitano

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Numerose ledell’ex presidente della Repubblica, Giorgio, avvenuta oggi. In una nota, il capo dello Stato Sergioha affermato: "Eletto alle più alte magistrature dello Stato, presidente della Camera dei deputati, senatore a vita, Presidente della Repubblica per due mandati", Giorgio"ha interpretato con fedeltàCostituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità, con sentita attenzione alle istanze di rinnovamento presenti nella società". "Votatocausa dei lavoratori, inesauribile - ha rimarcato- fu la sua azione per combattere la spirale delle morti sul lavoro. La suami addolora profondamente e, mentre ...