Da Julia Roberts a Ryan Gosling | tutte le star presenti alla sfilata di Gucci

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tanto atteso ritorno diè andato in scena. Con Sabato de Sarnodirezione artistica dopo il congedo di Alessandro Michele, Ancora (così si chiama la collezione Primavera estate 2023) ha riportato in passerella tutti i ricordi d’archivio della maison. Nonostante il cambio di location repentino dovuto al meteo imprevedibile di Milano, celebrity di tutto il mondo hanno partecipato all’evento rendendolo un appuntamento memorabile di questa MFW23. A spiccare train tailleur bermuda, così come uno splendidoin canotta e bomber di pelle e Kendall Jenner, con micro trench e pump.PE 2024: potere al ...

È difficile immaginare qualcuno che non sia Richard Gere nel ruolo del Principe Azzurro per la damigella in pericolo, Julia Roberts , nella moderna ...

In prima fila brillano Ryan Gosling ema anche le top model che, per una volta, assistono alla sfilata da sedute A cura di Vittoria Romagnuolo... tra i più fotografatie Ryan Gosling , insieme ad Anna Wintour , la coppia Fedez - Ferragni , Yannick Sinner , Laura Morante , Concita De Gregorio e Pierpaolo Piccioli , venuto ad ...

