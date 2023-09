‘Cuore di farfalla’ | domenica 24 settembre in prima visione il film che affronta il tema delle malformazioni cardiache

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 22 settembre 2023) ROMA – In occasione della Giornata Mondiale del Cuore,24, la Rai presenta “Cuore di farfalla”, una produzione lituana per incoraggiare con tutta la leggerezza possibile l’accettazione della malattia,e del diverso. Il– rivolto a ragazzi e famiglie – andrà in onda24alle ore 21.05 su Rai Gulp e sarà disponibile già dalla mezzanotte tra sabato 23 e24su RaiPlay. Inoltre, sarà replicato anche30, alle ore 14:35 su Rai Gulp. Tratto dal libro di Modesta Jurgaityt?, che ne firma la regia insieme alla regista lituana Inesa Kurkietyte, impegnata nella produzione di documentari e contenuti per bambini, il ...