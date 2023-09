Cuneo fiscale priorità in manovra | poi lo schiaffo di Giorgetti a Conte

“La perdita di potere d’acquisto di stipendi e pensioni impone delle azioni mirate, in maniera tale da ottimizzare le risorse disponibili. Come UGL ...

"Governo non si concentri su mille rivoli solo per ottenere un consenso elettorale". 'Ilè una battaglia di anni di Confindustria, siamo in un Paese in cui c'è più tassazione sul lavoro che sulle rendite finanziarie, c'è qualcosa che non funziona'. Così il Presidente di ...... Milano chiude a - 0,5% 22 settembre - 17:04 Banche: Bonomi, sbagliato mettere una tassa su una riga di bilancio 22 settembre - 16:42 Fisco: Giorgetti,e' priorita' numero uno del ...

Manovra, Giorgetti: "La riduzione del cuneo fiscale è la priorità numero uno" TGCOM

Il ministro dell'Economia introduce l'immimente prossima legge di bilancio all'assemblea di Federmeccanica, ma non risparmi attacchi all'azione di governo del leader dei 5 Stelle: "Sussidi e sovvenzio ..."Governo non si concentri su mille rivoli solo per ottenere un consenso elettorale". “Il cuneo fiscale è una battaglia di anni di Confindustria, siamo in un Paese in cui c'è più tassazione sul lavoro ...