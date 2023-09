Croce rossa di Civitavecchia a sostegno dei più deboli | inaugurato il magazzino solidale

La Croce Rossa invia cartoni contenenti sacchi per salme da Ginevra a Misurata, in Libia . È parte degli aiuti internazionali diretti in Libia dopo ...

È stato recapitato oggi pomeriggio al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, il nuovo quad che andrà a incrementare la flotta di mezzi a disposizione della sezione locale della. A consegnare le ...Certo è facile sparare sullaquando le cose non vanno bene. Ma attenzione: è vero che il GF non è partito nel migliore dei modi quest'anno per quel che concerne gli ascolti ma non è detto ...

Alberi secchi in piazza Croce Rossa Italiana, comitato Vulcania chiede intervento CataniaToday

Emergenza migranti, dopo i no dei sindaci i nuovi arrivati sono finiti nella tenda della Cri ilgazzettino.it

(Adnkronos) – Non si ferma l’attenzione e la solidarietà di Manageritalia Emilia-Romagna nei confronti della popolazione e delle amministrazioni colpite dall’alluvione. È stato recapitato oggi pomerig ...Manageritalia ha consegnato le chiavi del mezzo al sindaco "Siamo vicini alle imprese e alla popolazione colpite".