Cristiano Ronaldo con kefiah e spada | con quell’ingaggio disposto a tutto | lo spot per la festa nazionale Saudita – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Chi l’avrebbe mai detto che dopo aver indossato le maglie di alcune delle squadre più blasonate in Europa,prendesse anche le vesti tipiche dell’Arabia. Il cambio di abiti questa volta non è tanto motivato da impegni sportivi, quanto dal suo ruolo di ambasciatore del Paese in vista dei Mondiali 2030 che l’Arabiaspera di ospitare. Per questo incarico il giocatore guadagnerà 500 milioni di euro in sette anni, anche quando avrà finito di calpestare il prato verde dei campi di calcio. Un impegno cheha accettato con piacere e a cui non si è sottratto nell’occasione della festività: la Giornata, la 93esima dalla fondazione del regno nel 1932 da parte del monarca Abdulaziz al-Saud, che ...