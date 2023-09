Criscitiello | “Il mio pronostico sul Napoli e lo scudetto”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Michele, direttore di Sportitalia, ha condiviso le sue opinioni sule la lotta per loin Serie A. CALCIO. Michele, il direttore di Sportitalia, ha recentemente espresso le sue opinioni sulla lotta per loin Serie A, sottolineando che ildi quest’anno non sembra essere la stessa squadra dominante che era sotto la guida di Luciano Spalletti. La Frecciatina a Mourinho Prima di entrare nel cuore del tema,ha colto l’occasione per rispondere alle recenti lamentele di Jose Mourinho, allenatore della Roma, riguardo agli orari delle partite. Mourinho aveva lamentato che l’Atalanta avrebbe giocato il lunedì, mentre la Roma sempre la domenica.ha ...

... non vi dico che cosa, ma credo che lui abbia capito nonostante ilinglese poco fluido", ha ... Michelefa un raffronto tra il tecnico rossonero e quello del Barcellona: " Xavi , dopo ...... non vi dico che cosa, ma credo che lui abbia capito nonostante ilinglese poco fluido", ha ... Michelefa un raffronto tra il tecnico rossonero e quello del Barcellona: " Xavi , dopo ...

Criscitiello: 'Non c'è più il Napoli di Spalletti. Il mio pronostico sullo scudetto' AreaNapoli.it

Criscitiello: 'Giuntoli non ha messo una scopa. Il mio voto al mercato del Napoli' AreaNapoli.it

C'è qualcuno in Lega che non è innamorato di me, abbiamo questo tipo di difficoltà però vediamo". Michele Criscitiello ha così colto l'occasione per mandare una frecciatina allo Special One: “In Lega ...Nuovo durissimo attacco di Michele Criscitiello, dalle colonne del sito di Sportitalia, al presidente Figc Gabriele Gravina: "Torno a casa e trovo una busta. E’ di uno studio legale ...