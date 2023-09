Crimea | l' Ucraina ha colpito il quartier generale navale russo a Sebastopoli

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la presenza della Russia al Consiglio di Sicurezza è «illegittima», e «il potere di veto in ...

Pioggia di missili ucraini sul quartier generale della Flotta russa a Sebastopoli in Crimea. L’esercito ucraino ha rivendicato la responsabilità ...

L'ha effettuato un violento attacco missilistico sul quartier generale della flotta del Mar ... nell'annessa. Il ministero della Difesa ha affermato che cinque missili sono stati ......hanno precisato che una quantità limitata ma non specificata di missili sarà consegnata all',... I provider di internet dellasono stati infatti colpiti da un cyber attacco 'senza ...

Ucraina, la diretta - Kiev colpisce la flotta russa nel Mar Nero e sfonda una linea di difesa a sud. "Crimea sotto attacco ... Il Fatto Quotidiano

Missili Atacms all'Ucraina Joe Biden ha detto a Volodymyr Zelensky che gli Usa forniranno un piccolo numero di missili a lungo raggio per aiutare Kiev nella guerra con la Russia.UCRAINA, GUERRA E DIPLOMAZIA [di Mirko Mussetti] Le Forze armate ... che non possono molto contro le operazioni ucraine in Crimea e sul suolo della Federazione Russa internazionalmente riconosciuto.