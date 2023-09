Credono a fantasmi e superstizione | la causa è il loro segno zodiacale | Controlla subito se sei tra loro

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ecco i segni cheal paranormale ed alle superstizioni: se sei trala tua vita sarà molto particolare. Allo zodiaco si può credere oppure no, ma può essere comunque sia un modo per riflettere sui nostri tratti caratteriali e su quelli delle persone che ci circondano. Gli italiani si dividono in due veri e propri “partiti“. Da un lato ci sono quelli cherealmente alle stelle ed all’oroscopo e dall’altro ci sono quelli più razionalisti che ritengono questo genere di pratiche assolutamente inutili. Eppure, come dicevamo, riflettere sulle caratteristiche associate ad un individuo può offrirci uno spunto diverso per valutare una persona cara o anche noi stessi e per scoprire magari anche dei lati nascosti del suo carattere. A volte persino creduloni: ecco i segni chedi più al ...