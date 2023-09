Covid | Schillaci Serve tranquillità | priorità è proteggere i fragili

Il tema del rientro a scuola in tempi di Covid -19 continua a generare dibattiti e preoccupazioni. In un'intervista al Corriere della Sera, il ...

In caso di contagio si potrà andare a Scuola con la mascherina, anziché restare a casa? «I pazienti e bambini sintomatici devono stare a casa, come ...

Gestire "i casi di bambini e ragazzi positivi al, ma asintomatici, sulla base del contesto scolastico e quindi della presenza di altri bambini ... il ministro della Salute Orazio, in un'...Il tema del rientro a scuola in tempi di- 19 continua a generare dibattiti e preoccupazioni. In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della Salute Orazioha chiarito i nuovi orientamenti del governo sul come ...

Covid, il ministro Schillaci: «I positivi asintomatici in classe Ora la nostra priorità è proteggere i... Corriere della Sera

Covid, Schillaci: “Asintomatici in classe Priorità è la difesa dei fragili. Allo studio raccomandazioni senza tornare alle misure restrittive di una volta” Orizzonte Scuola

ROMA (ITALPRESS) - "Gestire i casi di bambini e ragazzi positivi al covid ma asintomatici, sulla base del contesto scolastico e quindi della presenza di ba ...Le prime dosi del vaccino anti-Covid aggiornato inizieranno ad arrivare nelle Regioni dalla prossima settimana. Non bisogna dimenticare, avverte ancora Schillaci, che la pandemia ci ha insegnato che i ...