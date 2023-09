Covid | nell' ultima settimana casi ancora in aumento

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Crescono ancora i casi di Covid -19 in Italia, anche se l' aumento risulta più contenuto rispetto a quello della ...

commenta I contagi da Covid in Italia crescono , facendo registrare 36.081 casi nel periodo 14 - 20 settembre con un aumento del 17,3% sulla settimana ...

Cresce la preoccupazione in Toscana per il sensibile aumento dei casi di Covid . Negli ultimi sette giorni (13-20 settembre 2023) si sono registrati ...

"Non c'è e non può esserci un allarme Covid finché non sono le autorità sanitarie a dichiararlo: questo deve essere ben chiaro a tutti. Evidente e ...