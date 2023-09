Covid Italia | contagi ancora in aumento | i dati

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Cresconoin, anche se l'risulta più contenuto rispetto a quello della scorsa settimana. Nel periodo dal 14 al 20 settembre si registrano 36.777 casi, in crescita del 17,3% (l'della scorsa settimana era stato invece del 44,4% con 30.777 nuovi). E' quanto emerge daidel monitoraggio-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Anche i ricoveri in area medica e in terapia intensiva dei pazienti con-19 registrano un lievenello stesso periodo che va dal 13 al 20 settembre, passando rispettivamente dal 3,8% al 4,1% (più 0,3 punti percentuali) e dallo 0,9% all'1,0% ...

Roma, 19 sett - I tamponi Covid funzionano con le nuove varianti Pirola e Eris ? O il virus sfugge ai test, in particolare a quelli rapidi? "Per le ...

Si registra un +17,3% in una settimana, la scorsa +44,4%. In lieve crescita ricoveri e terapie intensive Crescono ancora i contagi Covid in Italia , ...

...con il Ministro della Salute Schillaci sulla priorità di proteggere i più fragili dal' la ... Grave che la comunità scientifica inbrancoli nel buio perché il Ministero pubblica i dati una ...Resta da capire quindi quando si tratti di, visto che con le nuove varianti, Eris in particolare predominante in, la sintomatologia è piuttosto diversa rispetto a quella che ha ...

Covid Italia, contagi crescono ancora ma corsa rallenta: i dati Adnkronos

Covid in Italia, crescono ancora i casi ma i dati non fotografano la realtà: ecco perché Corriere della Sera

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Crescono ancora i casi di Covid-19 in Italia, anche se l'aumento risulta più contenuto rispetto a quello della ...Non tornerà l’isolamento per il Covid Oggi “non possiamo reintrodurre l’isolamento ... Contagi in aumento del 17,3% in una settimana Salgono leggermente i contagi in Italia facendo registrare 36.081 ...