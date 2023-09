Covid in Campania | De Luca | necessarie le mascherine nei luoghi affollati | ci saranno misure anche nelle scuole

Covid - in Campania tornato l’obbligo di mascherine in ospedale In Campania nelle strutture ospedaliere è tornato l’obbligo di indossare le mascherine di protezione contro il contagio Covid in tutti i reparti per ...

Covid in Campania - De Luca : “Tornate a usare le mascherine - ecco quando i nuovi vaccini” Il governatore De Luca è tornato a parlare della situazione Covid in Campania in considerazione dell’apertura dell’anno scolastico. Covid in ...

Covid in Campania - De Luca : «Consiglio prudenza e mascherine - nuovi vaccini a ottobre» «Sul Covid bisogna tenere gli occhi aperti. Vi è una nuova variante che non è pericolosa per la popolazione più giovane, ma che è aggressiva per i ...