Covid | frena aumento casi | situazione in linea con resto d' Europa

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Nella settimana dall'11 al 17 settembre, "si assiste a un rallentamento nell'nell'incidenza di nuoviidentificati e segnalati con infezione da Sars-CoV-2 in Italia che, complessivamente, si mantiene bassa. L'impatto sugli ospedali resta limitato. Laepidemiologica è incon il quadro europeo". Questo il quadro tracciato dal monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero Salute sullanel nostro Paese. "I ricombinanti omicron XBB, con predominanza di EG.5, rappresentano la quasi totalità dei ceppi virali circolanti, in accordo con quanto osservato in altri Paesi", si legge.