(Adnkronos) – Aumentano i contagi e i morti Covid in Italia così come il tasso di positività. Nell’ultima settimana del bollettino, che va dal 31 ...

(Adnkronos) – Aumentano i contagi e i morti Covid in Italia così come il tasso di positività. Nell'ultima settimana del bollettino, che va dal 31 ...

crescono ancora i contagi da Covid in Italia. Nell’ultima settimana si registrano 30.777 casi , in aumento del 44,4% rispetto ai 21.309 della scorsa ...

Rispetto al pre -, il bilancio in termini di occupati si conferma positivo (+6mila nel ... tra aprile e giugno di quest'anno le esportazioni del manifatturierodel +4,7% e i settori con ...commenta I contagi dain Italia, facendo registrare 36.081 casi nel periodo 14 - 20 settembre con un aumento del 17,3% sulla settimana precedente quando si era registrato un balzo a 30.777 casi con un ...

Covid, crescono i contagi: 36mila casi nell'ultima settimana TGCOM

Covid, crescono i contagi. I ricoverati ora sono 67 LA NAZIONE

I contagi da Covid in Italia crescono, facendo registrare 36.081 casi nel periodo 14-20 settembre con un aumento del 17,3% sulla settimana precedente quando si era registrato un balzo a 30.777 casi co ...ROMA – Continuano a essere in crescita i dati relativi alla diffusione del Covid in Italia ma l’aumento è più contenuto rispetto alla scorsa settimana.