Covid | Bassetti | “Il report settimanale oggi fa ridere | si usano i dati solo per colpire il governo”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023)ildeidel ministero della Salute e Iss “è inutile, lo capisce anche un bambino dell’asilo. Ma è chiarissimo l’intento di qualcuno di usare iper attaccare il. Comportamento scorrettocome lo era nel 2020”. Non usa il fioretto Matteo, direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova.: inutile il“Dare questi numeri è come dire quanti in Italia mangiano il prosciutto crudo e quanti quello cotto mettendosi fuori da 100 supermercati a intervistare le persone.– rimarca l’infettivologo – conta sapere il numero ...