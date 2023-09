Covid | aumentano ancora i positivi | numeri impressionanti

Il Covid non spaventa più ma aumentano i casi di lebbra : negli Usa l’armadillo ha favorito i contagi aumentano i casi di lebbra nel mondo. Sono 174.087 le nuove infezioni segnalate nel 2022, in crescita del 23,8% rispetto al 2021 (140.594 casi). Il ...

COVID - ci saranno modelli di comportamento per la scuola. Aumentano i contagi - ma non ci sarà isolamento per i positivi. Cosa sappiamo Le ultime informazioni riguardo alle misure legate al COVID-19 in Italia indicano che, almeno al momento, non è previsto un ritorno all'isolamento ...

Covid-19 : L’Inghilterra esorta la popolazione a vaccinarsi mentre aumentano i casi negli ospedali I cittadini inglesi sono stati esortati a sottoporsi al vaccino Covid-19 in seguito all’aumento del numero di persone ricoverate in ospedale con ...

Covid-19 - i casi aumentano : cosa fare con tamponi e vaccini I test sono ancora uno strumento valido per interrompere la trasmissione, mentre sono in arrivo i vaccini aggiornati per anziani e fragili. Le cose ...