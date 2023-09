Covid | 36 081 casi nell' ultima settimana | in aumento del 17 | 3%

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Crescono ancora idi-19 in Italia, anche se l'risulta più contenuto rispetto a quello della scorsa. Nel periodo dal 14 al 20 settembre si registrano 36.777, in crescita del 17,3% (l'della scorsaera stato invece del 44,4% con 30.777 nuovi contagi). E' quanto emerge dai dati del monitoraggio-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. I ricoveri in area medica e in terapia intensiva dei pazienti con-19 registrano un lievenel periodo che va dal 13 al 20 settembre, passando rispettivamente dal 3,8% al 4,1% (più 0,3 punti percentuali) e dallo 0,9% all'1,0% (più 0,1 punto percentuale).