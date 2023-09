Cotral | Venerdì 29 settembre sciopero 24 ore Usb

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Il prossimo29l’organizzazione sindacale Usb del lavoro privato – Trasporti Roma ha aderito ad unonazionale di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio”. E’ quanto si legge in una nota di. Per quanto riguarda il servizio bus e le fasce di garanzia “tutte le corse dei bus” sono garantite “fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20”. Per quanto riguarda le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo sono garantite “tutte le corse dei treni fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20”. Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito internetspa.it e sull’account Twitter@Bus. Di seguito, spiega la nota, le motivazioni poste a base della vertenza ...