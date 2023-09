Corbezzolo | frutto e foglie | proprietà | benefici ed usi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il, in gergo botanico Arbutus unedo, è una pianta della famiglia delle Ericaceae, originaria del mediterraneo. I suoi frutti non sono solo deliziosi, sono anche ricchi di principi nutritivi molto utili per il nostro organismo. Anche lehanno notevoli. Scopriamole insieme.: leLe parti balsamiche delsono rilevanti soprattutto nei frutti e nellee sono rappresentate da una presenza importante di tannini, polifenoli, e acido gallico, un interessante micronutriente dal potere antibiotico contro i micobatteri. Inoltre, contengono una buona dose di: vitamine, soprattutto la C e la E, sali minerali come fosforo, potassio, calcio, sodio e magnesio, antociani, pectine, flavonodi, acidi grassi ...