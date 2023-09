Confessò falso omicidio su scheda elettorale | denunciato

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un 31 enne di Villasanta (Monza) è statodalla Questura di Monza per autocalunnia. L'uomo ha ammesso di essere stato l'autore della falsa confessione di un, scritta su una...

Un 31 enne di Villasanta (Monza) è stato denunciato dalla Questura di Monza per autocalunnia. L'uomo ha ammesso di essere stato l'autore della falsa confessione di un omicidio, scritta su una scheda ...Sono passati oltre 20 anni da quando il " caso Eriberto " scosse il calcio italiano. Nel 2002 l'esterno del Chievo, ex Bologna,di aver giocato per anni sottonome e di aver mentito anche sulla propria età. La sua vera identità era Luciano e dopo sei mesi di squalifica la sua carriera poté proseguire. Chissà se ...