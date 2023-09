Come parlano d’amore e di sesso le ragazze e i ragazzi

Leggi su ilpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) «Fuori le cose stanno cambiando. Dentro la fluidità, la parità dei diritti (e dei compensi) tra uomini e donne, il femminismo e l’inclusività non ci sono. Quella che ascolto ogni giorno tra i banchi è una robusta prassi linguistica che sconfina nel moralismo e in un sessismo inconsapevole e pericoloso perché agitose fosse naturale,se tutti i discorsi che vengono dall'esterno non fossero un’alternativa da prendere in considerazione»