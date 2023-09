Come costruire un attacco col Mantra | il dilemma Pinamonti

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Pubblichiamo il secondo episodio della nostra newsletter “Cosa cambia al Fantacalcio” di Nicola Santolini. Ogni settimana approfondimenti statistici riguardanti il Fantacalcio, per essere i più competenti della vostra lega. La newsletter è riservata agli abbonati di Ultimo Uomo, ma pubblichiamo queste prime puntate qui aperte a tutti. Se non sei ancora abbonato, puoi rimediare qui. Benvenuti al secondo episodio di “Cosa cambia al Fantacalcio”, la newsletter sul Fantacalcio che dà i numeri. Archiviato il weekend del derby di Milano si è aperta una settimana di coppe, una delle tante croci della stagione per i fantallenatori, con il suo carico di turnover, ballottaggi e formazioni sbagliate. Con le coppe che si chiudono il giovedì e i turni di campionato che si aprono il venerdì diventa particolarmente difficile non sbagliare la formazione. Cosa che ci porta a maledire, nell’ordine: il ...