Codice degli appalti | snellire le procedure puntando sulla digitalizzazione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiuseppe Busia, presidente dell’Anac, l’Agenzia che si occupa della lotta alla corruzione e per la trasparenza negli atti della Pubblica Amministrazione, è intervenuto da remoto, sui “Contratti pubblici, strumento leva di crescita, strumento di innovazione, Sana concorrenza per i soggetti privati” nel corso del Seminario Sud Invest in corso al Teatro Comunale. Al centro della sua riflessione il nuovo, rivisto di recente dal Governo Meloni dopo ripetute riscritture negli anni precedenti. Secondo il presidente il nuovo testo consente di mettere in campo processi di innovazione e di crescita nella programmazione e nella realizzazione di interventi pubblici sul territorio, ma ritiene che si poteva fare qualcosa in più sul tema della concorrenza. Busia ha sottolineato: “Il nuovo ...