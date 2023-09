Clio Napolitano | la First Lady che pagava il biglietto | una vita accanto al presidente

Oggi, alle ore 19.45, il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. È stato il primo ...dalla moglie, ha ...c'è. Così come nessuno mai, accetta, acconsente, permette l'ingresso al Quirinale di una ... Riservato in politica e nella vita privata, nel '59 sposa con rito civile, in Campidoglio,...

Napolitano, la moglie Clio rientra nella sua casa nel centro di Roma Corriere TV

64 anni insieme: chi è Clio Maria Bittoni, la moglie di Giorgio Napolitano ilGiornale.it

Giorgio Napolitano, morto alle 19.45 di oggi ... Sempre accompagnato con discrezione dalla moglie Clio, ha iniziato il primo settennato, nel 2006, gioendo per la vittoria dell'Italia ai mondiali di ...Il presidente emerito Giorgio Napolitano è morto oggi a Roma a 98 anni (leggi qui le reazioni). Aveva da tempo gravi problemi di salute, anche legati all’età. Lascia la moglie Clio Maria Bittoni e i ...