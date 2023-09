Ciro Grillo e gli amici a processo per stupro | parla la testimone | ' Silvia era sconvolta'

Per la prima volta da quando si è aperto il Processo per violenza sessuale di gruppo contro Ciro Grillo , figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, ...

Una testimonianza drammatica , tanto da costringere a sospendere l'udienza per dare modo alla testimone di riprendersi. E' la fase più delicata del processo nei confronti die tre amici per l'accusa di aver violentato una ragazza nella casa diin Sardegna, nell'estate 2019. L'avvocata Giulia Bongiorno , che assiste la vittima, definisce "una pietra ...E' scoppiata in lacrime durante la deposizione e l'udienza è stata sospesa per darle modo di riprendersi, la teste - chiave che sta testimoniando nel processo ae a 3 suoi amici genovesi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di due studentesse milanesi. "Ha pianto mentre ricostruiva i fatti, raccontando quello che prova ancora adesso", ...

E' la fase più delicata del processo nei confronti di Ciro Grillo e tre amici per l'accusa di aver violentato una ragazza nella casa di Grillo in Sardegna, nell'estate 2019. L'avvocata Giulia ...Durante il controesame del processo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici, la giovane milanese, che oggi ha 23 anni, si è messa a piangere ripercorrendo quella notte. «La mia vita è sconvolta ...