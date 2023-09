Cinico e capace di tramare Cruciani smonta il santino-Napolitano e sbertuccia la sinistra | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Anche a Stasera Italia su Rete 4, come per Otto e mezzo su La7, tiene banco la morte di Giorgio, il presidente emerito della Repubblica scomparso venerdì sera a 98 anni dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate irreparabilmente nell'ultima settimana. In studio, ospite di Nicola Porro, c'è anche Giuseppeche come suo solito va a fondo nel ritratto di "Re Giorgio" senza disegnarne un "" politico in ossequio all'enorme rilievo istituzionale avuto dal primo Capo dello Stato comunista nella storia italiana. "Un grande politico, certamente - premette il giornalista, conduttore de La Zanzara su Radio 24 -, ma di estremo realismo e cinismo,di allearsi e di, non in senso negativo, con chiunque". "Lui fece politica molto attiva durante gli anni ...