‘Cilento Festival – Pollica’ | tutti i nuovi eventi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 10 minutiContinuano gli appuntamenti della terza edizione del “Cilento– Pollica” che si tiene negli spazi del Teatro Sala Keys. La manifestazione è dedicata ad Angelo Vassallo a tredici anni dal suo omicidio. Tanti gli incontri di qualità che animeranno il cartellone pensato dal fondatore e direttore artistico Girolamo Marzano. Slitta a data da definirsi, anche in considerazione dell’allerta meteo, lo spettacolo di Mariano Rigillo che interpreterà “Le verità relative di Umberto Eco”. Il 29 settembre a salire sul palco sarà Giuseppe Manfridi – tra gli autori italiani viventi più rappresentati – con Lorenzo Manfridi, per portare in scena due testi, “La particina”. Lo spettacolo inizia al serrarsi delle porte del teatro: ancora nel foyer si fa largo tra il pubblico lo stesso Manfridi che, presentandosi come una “guida”, accoglie i presenti ...