Ciclismo | Kopecky e Wiebes le favorite per il titolo europeo Balsamo e Persico le carte azzurre sul Col du VAM

(Di venerdì 22 settembre 2023) Andrà in scena domani la prova in linea riservata alle donne elite valida per i Campionati Europei disu strada. Giunta alla sua ottava edizione, la rassegna continentale ha scelto la regione del Drenthe, nei Paesi Bassi, per assegnare nuovamente la maglia blu-stellata, già diventata un’istituzione in gruppo. Partiamo dunque con l’analisi del percorso disegnato quest’anno dagli organizzatori. Si parte da Meppel per arrivare dopo 130.4 km in cima a quello che sarà il punto focale di questa edizione: il Col du VAM (anche detto VAMberg). Una salita che scala una collina artificiale ottenuta bonificando una vecchia discarica che è diventata subito un “must” in una regione che trasudama che di colli e colline non ne offre molti. I primi 61 km della corsa saranno in linea e quasi del tutto pianeggianti mentre si attraverseranno i centri ...