Ciclismo | Europei Drenthe 2023 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ilcompleto deglidisu strada, indal 20 al 24 settembre nella regione olandese del. Grande attesa per la manifestazione continentale, che quest’anno si è spostata nella parte conclusiva della stagione lasciando l’estate al Mondiale di Glasgow. Tanti i big attesi al via, con l’Italia che punterà su Filippo Ganna nella prova in linea ma non nella cronometro. Il tutto senza dimenticare le gare femminili e tutte quelle delle categorie giovanili: in tutto saranno in palio 14 titoli. Tra le novità l’inserimento della staffetta mista (mixed team relay) anche per gli juniores. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio questi. TV E...