Ciclismo | Europei 2023 | Henrik Pedersen si impone tra gli U23! Settimo Busatto

(Di venerdì 22 settembre 2023) Breinerconquista il titolo U23 nella prova in linea maschile aglidi Drenthe (Paesi Bassi). Dopo essere andato in fuga a inizio giornata insieme a allo spagnolo Ivan Romeo e al polacco Mateusz Gajdulewicz, il 18enne danese ha resistito al tentativo di rientro da parte del gruppo insieme a Romeo (Gajdulewicz si è invece staccato a 30 km dall’arrivo) e ha poi vinto in solitaria sul traguardo posto sul Col du Vam grazie a una grande azione nel finale. A 25” daè arrivato proprio Romeo, che si è dunque dovuto accontentare del secondo posto dopo essersi staccato nei chilometri conclusivi della corsa. Terza posizione (e dunque bronzo) invece per il francese Paul Magnier, bravo ad avere la meglio in volata sul resto del gruppo principale. Quarto l’estone Madis Mihkels, ...