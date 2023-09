Ciclismo | Damiano Caruso rinnova con la Bahrain-Victorious fino al 2025 | prolungamenti anche per Buitrago e Arashiro

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ancora due anni insieme. Laha annunciato tre rinnovi di contratto per la sua squadra professionistica e, tra di loro, c’è, che vestirà la maglia emiratinaal. Il ciclista siciliano è riuscito a trovare nella squadra diretta da Milan Erzen il luogo dove far emergere tutto il suo talento dopo una carriera da gregario di lusso per i grandi giri. Dal 2021 in poi si è dimostrato infatti come uno dei pochi italiani capaci di poter fare classifica nelle corse di tre settimane, con un secondo posto dietro Egan Bernal nel Giro d’Italia 2021 e la quarta piazza di quest’anno. “Il rinnovo di un altro anno è pura formalità – affermanel comunicato stampa della ...