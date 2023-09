Ciclismo | a che ora inizia la gara U23 maschile agli Europei

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Oggi venerdì 22 settembre (a partire dalle ore 09.30) andrà in scena la prova in linea Under 232023 di. Si preannuncia grande spettacolo a Drenthe (Paesi Bassi), il circuito del Col du VAM promette scintille: 136.5 km con un lungo tratto in linea completamente pianeggiante che parte da Hoogenveen. Al km 65 si entra nel circuito di 14 km da ripetere 5 volte, ognuna delle quali prevede nel finale la rampa di 600 al 5.9% con gli ultimi 150 metri in pavè, che sarà anche quella che porterà al traguardo all’ultima tornata. L’Italia punta forte su Francesco Busatto, forse il più adatto in assoluto al percorso. La “seconda punta” sarà Davide De Pretto, anche lui con doti importanti di esplosività.Tra i grandi favoriti c’è il norvegese Per Strand Hagenes, vincitore nel marzo scorso di una corsa ...