Chirico | 'La sentenza di Agnelli è un altro schiaffo alla giustizia sportiva La slealtà Juve non c'è | ma doveva essere punita'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ci risiamo. E di mezzo c’è sempre lei, la, con la sua discutibile applicazione delle regole. Che tanto per cambiare...

Ed anche venisse accertata la contaminazione involontaria, come accaduto un anno fa all'atalantino Palomino, prima dell'eventualedi assoluzione Pogba resterebbe fermo per almeno 3 mesi. E ...Juve, Capuano tra i pochi ottimisti su decisione veloce .e Ziliani per una volta d'accordo: il campionato è falsato . Juve sotto inchiesta, spazzati pure tifosi e dirigenti delle ...

Chirico: 'La Juve è stufa di Pogba! Ma chi gode si ricordi di ... Calciomercato.com

È “guerra dei quadri” tra gli eredi di Giovanni Agnelli: il giallo delle opere sparite dal caveau… Il Fatto Quotidiano

Un conto infatti è raggirare i regolamenti per ottenere un palese vantaggio contabile sull’immediato, un altro farlo perché costretti da una situazione emergenziale, tra l’altro ben nota – e ...Da una parte i nipoti John Elkann, Lapo e Ginevra; dall’altro mamma, e figlia di Giovanni, Margherita ...