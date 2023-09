Chiede mille euro ad un tabaccaio di Pozzuoli | 17enne in comunità

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)ad un. Tentata estorsione a: l’indagatoavrebbe minacciato di incendiagli il negozio se non avesse pagatoad un: tentata estorsione a. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di P.S.hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura per i Minorenni. A finire inun indagato, ritenuto dagli inquirenti responsabile di tentata estorsione, reati di cui agli articoli ...