Chiara Saraceno a La7 | “Schlein propone settimana lavorativa da 4 giorni? Fuga in avanti | non risolve disoccupazione e precarietà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ospite de L’aria che tira (La7), la sociologa, già presidente del Comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza, commenta in diretta la proposta avanzata dalla segretaria del Pd, Elly, in una intervista a Fanpage: ladi 4“perché in Italia si lavora troppo e male”.definisce poco realistica l’idea della leader dem: “Mi sembra unain, perché riguarda probabilmente chi lavora in grandi aziende. È sicuramente una grande fascia di lavoratori, ma questa proposta nonil problema del lavoro che non c’è, del lavoro che è troppo precario e del lavoro che è pagato troppo poco”. E aggiunge: “Di fronte alla transizione ...