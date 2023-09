“Chiamata da De Laurentiis?” | Thiago Motta infastidito | la risposto in conferenza stampa

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tecnico del Bologna haina molte domande sul Napoli, suo prossimo avversario in serie A. Domenica allo stadio Dall’Ara di Bologna, i padroni di casa sfideranno i campioni d’Italia in carica del Napoli, in uno stadio da tutto esaurito e con tantissimi tifosi azzurri presenti. I rossoblu arrivano al match dopo il pareggio a reti bianche di Verona, mentre il Napoli, dal pareggio agguantato sul finale contro il Genoa a Marassi. Entrambe le squadre in cerca di punti importanti, come dichiarato anche dal tecnicoche ha parlato inpre-match.snobba la domanda su Dee pensa solo alla garaha ...