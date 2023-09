Chi sostituisce Scamacca all’Atalanta? De Ketelaere e la nuova idea di Gasperini

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) La situazione del reparto offensivo dell’Atalanta non è così rassicurante: dopo l’infortunio di El Bilal Touré ad inizio stagione, e il trasferimento di Duvan Zapata al Torino negli ultimi giorni del calciomercato estivo, il problema muscolare accusato da Gianlucaha messo nei guai Gian Piero, il quale si ritrova di fatto con il solo Luis Muriel a disposizione come terminale d’attacco effettivo. Nella serata di ieri, però, il Gasp sembrerebbe aver trovato una soluzione per ovviare alle assenze: nella ripresa del match contro il Rakow Czestochowa, valido per la prima giornata di Europa League, il tecnico dei nerazzurri ha schierato Charles Denel ruolo di prima punta, dialogando sia con Muriel che con Lookman nel triangolo d’attacco della Dea. Questo ruolo non è sconosciuto al belga, visto che ai tempi del ...