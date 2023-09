Reazione a catena sbarca in prima sera ta. Il fortunato programma condotto da Marco Liorni non solo andrà in onda nel pre sera le di Rai1 fino al ...

Si profila un sabato di fuoco al Buddh International Circuit di Nuova Delhi per le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’ India 2023 , valido come ...

Tra le nuove squadre che sono sbocciate in questa lunghissima edizione di Reazione a Catena 2023 non può di certo mancare all'appello il team ...

Il comunista che diventò re per salvare la Repubblica. Ciuna serie di ossimori logici in questa frase, ma il peso politico della sua presidenza ne ...ne giustificava le ragioni, invece, usava ...... potrebbe sembrare utopia asi approcciasse oggi per la prima volta alla classifica della Serie A 2023 - 24. E invece gli uomini di Roberto D'Aversalì, a quota 11 punti in 5 gare, frutto di ...

Chi sono e cosa fanno i figli di Giorgio Napolitano Today.it

"Non sapete chi sono": uomo ferma la volante, filma gli agenti e poi li manda in ospedale MilanoToday.it

Con l’arrivo di ottobre si avvicinano anche le piogge che, si spera, spazzeranno via il resto della calura estiva anche dal centro e dal sud del nostro paese. Il problema è che, specie nel corso di ...Un mondo marino in cui tutte le specie vivono pacificamente e anche chi ha delle diversità fisiche ... un regalo che non tutti i bambini possono avere. Guardandola mi sono resa conto che ogni bambino ...