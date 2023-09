Chi ha dominato gli ascolti TV di giovedì 21 settembre | Ulisse o Grande Fratello?

(Di venerdì 22 settembre 2023) La serata televisiva del21è stata ricca di proposte. I telespettatori si sono ritrovati di fronte a una varietà di opzioni tra cui selezionare. Tra i programmi di punta della serata, Rai1 ha deciso di trasmettere il documentario di approfondimento culturale intitolato: il piacere della scoperta. Allo stesso tempo, su Canale 5, si è svolta una nuova puntata del celebre reality show, guidato dalle mani esperte di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Lo scontro tra Alberto Angela e Alfonso Signorini: Chi ha vinto? Nella serata in questione, Rai1 ha messo in onda un episodio del documentarioincentrato sulla città di Istanbul, una metropoli intrisa di storia e cultura. Conducendo gli spettatori in un viaggio attraverso le ere, Alberto ...

...nel nuovo millennio dalla Germania, è stato plasmato in un periodo predigitale. I tratti ... storie di destini che voltano pagina, parole e voci diha lottato per rinascere Scopri di più ......nel nuovo millennio dalla Germania, è stato plasmato in un periodo predigitale. I tratti ... storie di destini che voltano pagina, parole e voci diha lottato per rinascere Scopri di più ...

Il 2023 è stato dominato dai titoli single-player, e va benissimo così Spaziogames.it

Ternana-Sudtirol 1-1, Pierpaolo Bisoli: "Risultato giusto, abbiamo ... Calcio Ternano

Dopo la mini-crisi di Singapore, il campione del mondo impone ancora la legge del più forte, dominando le qualifiche del GP del Giappone. Le due McLaren sempre più veloci delle Ferrari con il monegasc ...Il settore assicurativo a Piazza Affari è dominato da due titoli entrambi facenti parte delle Blue Chip (ovvero le 40 società a maggiore ...