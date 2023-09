Chi è Lorenzo Licitra | Tale e Quale Show | carriera e fidanzato Gabriele Rossi

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 settembre 2023)è nato il 25 settembre 1991 a Ragusa, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Il suo profilo Instagram ufficiale è @official. La sua famiglia non appartiene al mondo dello spettacolo: sua madre ha un'azienda di trasporti e suo padre è un farmacista. Nonostante ciò, i suoi genitori lo hanno sempre supportato nella sua scelta di voler debuttare nel mondo della musica. Ha sempre amato la musica, e da piccolo imitava i cantanti quando li vedeva in televisione.: da X Factor a2023 Ha iniziato a cantare nel piccolo coro Mariele Ventre dello Zecchino d'Oro, debuttando con il brano '44 Gatti'. A 16 ann, ha deciso di specializzarsi nel canto lirico, ...