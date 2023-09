Chi è Alice De Bortoli | la giovane presentatrice in ascesa – FOTO

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il mondo dello sport ha accolto una nuovatv che sta facendo incuriosire gli appassionati: ecco chi èDe. La giovanissima influencer eè stata lanciata sui grandi schermi proprio qualche mese fa e ha attirato l’attenzione di tantissimi tifosi e utenti che si sono chiesti chi fosse e come fosse nata la sua carriera televisiva.De, nata l’8 ottobre 2003, vive a Treviso dove ha frequentato l’ indirizzo economico sociale del Liceo di Scienze Umane. Molto presto è diventata famosissima sui social network e il suo profilo è diventato molto imteressante anche per gli “scouting” televisivi che hanno subito approfittato del suo “hype social” per recrutarla per i propri programmi. Chi èDe: ...